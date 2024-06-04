98-летней бабушке, которая пешком вышла из оккупации, подарили дом: эмоциональные фото

Бабушка теперь имеет новое жилье

"Лидия Степановна с новым домом. Дай Бог ей здоровье", - написал Гороховский.

Напомним, что в апреле, как только история Лидии Степановны облетела всю Украину, в Monobank заявили, что купят ей дом, где она обязательно доживет нашей победы.

Родной дом бабушки в поселке Очеретино, который она построила своими руками, разрушили россияне.

Лидия Степановна вышла из полуоккупированного села вместе с родней - сыном, невесткой и внучкой. Но им пришлось разделиться и женщина сама под обстрелами прошла за день 10 километров.

Уже на подконтрольной Украине территории она рассказала, что несколько раз падала без сил, переводила дух, но продолжала свой путь. Вечером женщину заметили военные и передали эвакуационной группе "Белый Ангел".

Лидия Степановна теперь имеет новое жилье (фото: https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky)

Добавим, что украинцы бурно реагируют на новость о том, что у женщины появился новый дом. Они желают, чтобы каждый украинец, потерявший жилье, снова приобрел его.

Реакция украинцев на новость (скриншот)