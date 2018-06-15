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Интервью

Почти 93% раненых на Донбассе бойцов после лечения возвращаются на службу, - Порошенко

НовостиОбщество    15.06.2018 - 20:27
Фото: Петр Порошенко во время награждения медиков (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко во время награждения медиков (president.gov.ua)

Президент поблагодарил военным и гражданским медикам, которые спасают жизни украинским военнослужащим

Среди украинских войско служащих, которые получают ранения в ходе боевых действий на Донбассе, почти 93% бойцов возвращаются к службе. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время торжеств ко Дню медика, передает Донецкая ОГА.

"В условиях российской агрессии мы строим новую военную медицину по стандартам НАТО. До 93% раненых бойцов, после получения медицинской помощи, возвращаются в строй", - сказал Порошенко.

Президент поблагодарил военным и гражданским медикам, которые спасают жизни украинским военнослужащим. Также он отметил прогресс военной медицины, которая за последние четыре года в условиях российской агрессии осуществила значительный прогресс в оказании медицинской помощи украинским военнослужащим.

"Вспомните, что было четыре года назад. Обычных аптечек не было. Жизнь украинских воинов зависело от того, привезут кровоостанавливающие средства волонтеры не привезут. Самых простых средств не было", - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Министерство здравоохранения заявили, что в рамках улучшения экстренной медицинской помощи будет вводить новые виды профессий.

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Теги публикации: медики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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