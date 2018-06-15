Майже 93% поранених на Донбасі бійців після лікування повертаються на службу, - Порошенко

Президент подякував військовим та цивільним медикам, які рятують життя українським військовослужбовцям

Серед українських військо службовців, які отримують поранення у ході бойових дій на Донбасі, майже 93% бійців повертаються до служби. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час урочистостей до Дня медика, передає Донецька ОДА.

"В умовах російської агресії ми будуємо нову військову медицину за стандартами НАТО. До 93% поранених бійців, після отримання медичної допомоги, повертаються до строю", - сказав Порошенко.

Президент подякував військовим та цивільним медикам, які рятують життя українським військовослужбовцям. Також він відзначив прогрес військової медицини, яка за останні чотири роки в умовах російської агресії здійснила значний прогрес в наданні медичної допомоги українським військовослужбовцям.

"Згадайте, що було чотири роки тому. Звичайних аптечок не було. Життя українських воїнів залежало від того, чи привезуть кровоспинні засоби волонтери, чи не привезуть. Самих простих засобів не було", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я заявило, що у рамках покращення екстреної медичної допомоги вводитиме нові види професій.