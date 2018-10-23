92-я механизированная бригада перешла на новую систему питания

Фото: военный в столовой (facebook.com/92OMBr)

Новый каталог содержит такие новые продукты питания как соки, грибы, кисломолочные продукты, кондитерские изделия

92-я отдельная механизированная бригада перешла на новую систему питания по каталогу, который включает в себя почти 400 наименований продуктов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу 92-ой отдельной механизированной бригады.

Как отмечается, новый каталог содержит такие новые продукты питания как соки, грибы, кисломолочные продукты, кондитерские изделия, на 40 % увеличилась норма мясной группы.

"Эта система позволяет создать более гибкий механизм заказа продуктов и использовать каталог продуктов не по нормам, а по цене и по калорийности, делает невозможным использование продуктов-заменителей для удешевления стоимости суточного рациона, обеспечивает внедрение электронного учета движения продовольствия и составление набора продуктов", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что советник президента и министра обороны Юрий Бирюков сообщал, что в 2018 году 89 воинских частей планируется перевести на новую систему питания.