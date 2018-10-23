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92-га механізована бригада перейшла на нову систему харчування

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 21:02
Фото: військовий в їдальні (facebook.com/92OMBr)
Фото: військовий в їдальні (facebook.com/92OMBr)

Новий каталог містить такі нові продукти харчування як соки, гриби, кисломолочні продукти, кондитерські вироби

92-га окрема механізована бригада перейшла на нову систему харчування за каталогом, який включає в себе майже 400 найменувань продуктів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку 92-гої окремої механізованої бригади.

Як зазначається, новий каталог містить такі нові продукти харчування як соки, гриби, кисломолочні продукти, кондитерські вироби, на 40 % збільшилась норма м’ясної групи.

"Ця система дозволяє створити більш гнучкий механізм замовлення продуктів та використовувати каталог продуктів не за нормами, а за ціною та калорійністю, унеможливлює використання продуктів-замінників для здешевлення вартості добового раціону, забезпечує впровадження електронного обліку руху продовольства та складання набору продуктів", - йдеться у повідомленні.

92-га механізована бригада перейшла на нову систему харчування

Раніше повідомлялось, що радник президента і міністра оборони Юрій Бірюков повідомляв, що в 2018 році 89 військових частин планується перевести на нову систему харчування.

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