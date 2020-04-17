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90% українців вимагають від держави заходів з підтримки промисловості, - опитування

Новини » Промисловість     17.04.2020 - 12:04
90% українців вимагають від держави заходів з підтримки промисловості, - опитування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водночас 65% опитаних виступають проти повного закриття промислових підприємств на період карантину

90% українців вважають, що держава повинна реалізовувати заходи з підтримки українських підприємств і промисловості на період карантину. Про це свідчать дані онлайн-опитування платформи Gradus, передає РБК-Україна.

Згідно з даними опитування, ще 6% не змогли відповісти, і лише 4% вважають, що заходи з підтримки економіки та промисловості не потрібні.

Водночас 65% опитаних виступають проти повного закриття промислових підприємств на період карантину за аналогією з магазинами, ресторанами, салонами краси й спортивними клубами, і тільки 11% підтримали б такі кроки уряду.

Зазначається, що опитування проводилося 12 квітня. У ньому взяли участь 1000 людини. Помилка вибірки становить не більше 3,1%.

Нагадаємо, раніше міністри фінансів Європейського Союзу погодили пакет економічних заходів на суму 540 мільярдів євро для підтримки економіки блоку, постраждалої від коронавірусу, з яких 100 мільярдів євро підуть на схему субсидування заробітної плати, Європейський інвестиційний банк розширить кредитування компаній на 200 мільярдів євро, а фонду Європейського механізму стабільності (ЄСМ) в єврозоні надасть урядам 240 мільярдів євро дешевих кредитів Очікується, що найближчим часом пакет затвердять лідери 27 країн ЄС.

Пакет нових заходів дозволить довести загальну фінансову реакцію ЄС на епідемію до 3,2 трильйона євро, що є найбільшою подібною програмою у світі.

Раніше Федеральна резервна система (ФРС) США оголосила новий раунд підтримки економіки в рамках антикризового пакета у 2,3 трлн доларів.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла законопроект про підтримку підприємців у період карантину з-за коронавірусної інфекції COVID-19.

Згідно з документом, з 1 березня по 31 травня бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства, за винятком порушень по сплаті ПДВ, акцизів і ренти, а з 18 березня по 18 травня вводиться мораторій на документальні та фактичні перевірки бізнесу. Крім того, до 30 квітня підприємства звільнені від плати за землю.

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