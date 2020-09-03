90% украинцев поддерживают обновление дорог, школ и садиков в рамках "Большой стройки", - КМИС

Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)

85,2% опрошенных считают, что строительство инфраструктурных объектов следует продолжать, несмотря на пандемию

Девять из 10 украинцев поддерживают восстановление дорожной и социальной инфраструктуры в стране, которое осуществляется в рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которые на пресс-конференции в "Интерфакс Украина" представил замдиректора КМИС Антон Грушецкий.

Согласно результатам опроса, 77,6% граждан заявили о поддержке того, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры дорог, а также в ремонт и строительство школ, детских садов, больниц.

Еще 12,2% ответили, что "скорее поддерживают" такие действия власти.

"Почему такая высокая поддержка? Одна из причин - это то, что люди видят воочию, как строятся, ремонтируются дороги. Строительство - это то, что больше всего бросается в глаза", - пояснил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

Кроме того, почти половина граждан считает, что в их населенном пункте требуется строительство и реконструкция дорог (49,2%), треть подчеркивает необходимость больницы со стационаром, более четверти предпочитают школу, а каждый пятый - детский сад.

85,2% опрошенных считают, что строительство инфраструктурных объектов следует продолжать, несмотря на пандемию коронавируса.

В целом "Большая стройка" занимает второе место среди реформ и инициатив действующей власти. Этот проект как одну из ряда инициатив одобряют 67% опрошенных.

На первом месте - программа прекращения огня на Донбассе (80% поддержки).

"В целом население настроено на мирное урегулирование на востоке и в то же время - активное развитие инфраструктуры в Украине", - отметил Антон Грушецкий.

Третье место по уровню поддержки занимают доступные кредиты для бизнеса под 5, 7, 9 процентов (одобряют 38% опрошенных). Еще почти треть респондентов поддерживает снижение учетной ставки НБУ, которое открыло путь к удешевлению ипотечных кредитов для населения.

Опрос проводился с 6 по 19 августа. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для четырех макрорегионов: Западного, Центрального, Южного и Восточного. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего было опрошено 2049 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в г. Киеве (кроме АР Крым), методом личных интервью с использованием планшетов (САРІ).

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в последующие годы программа "Большая стройка" будет расширена. В нее хотят включить реконструкцию мостов и путепроводов, памятников архитектуры и культурных объектов, строительство и восстановление аэропортов.