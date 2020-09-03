90% українців підтримують оновлення доріг, шкіл та садків в рамках "Великого будівництва", - КМІС

Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

85,2% опитаних вважають, що будівництво інфраструктурних об'єктів слід продовжувати, незважаючи на пори пандемію

Дев'ять з 10 українців підтримують відновлення дорожньої та соціальної інфраструктури в країні, яке здійснюється в рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, які на прес-конференції в "Інтерфакс Україна" представив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Згідно з результатами опитування, 77,6% громадян заявили про підтримку того, що держава вкладає кошти в розвиток інфраструктури доріг, а також на ремонт та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень.

Ще 12,2% відповіли, що "скоріше підтримують" такі дії влади.

"Чому така висока підтримка? Одна з причин - це те, що люди бачать на власні очі, як будуються, ремонтуються дороги. Будівництво - це те, що найбільше впадає в очі", - пояснив заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

Крім того, майже половина громадян вважає, що в їх населеному пункті потрібно будівництво та реконструкція доріг (49,2%), третина підкреслює необхідність лікарні зі стаціонаром, більше чверті воліють школу, а кожен п'ятий - дитячий садок.

85,2% опитаних вважають, що будівництво інфраструктурних об'єктів слід продовжувати, попри пандемію коронавірусу.

У цілому "Велике будівництво" займає друге місце серед реформ та ініціатив чинної влади. Цей проект як один з низки ініціатив схвалюють 67% опитаних.

На першому місці - програма припинення вогню на Донбасі (80% підтримки).

"Загалом населення налаштоване на мирне врегулювання на сході і водночас - активний розвиток інфраструктури в Україні", - зазначив Антон Грушецький.

Третє місце за рівнем підтримки займають доступні кредити для бізнесу під 5, 7, 9 відсотків (схвалюють 38% опитаних). Ще майже третина респондентів підтримує зниження облікової ставки НБУ, що відкрило шлях до здешевлення іпотечних кредитів для населення.

Опитування проводилося з 6 по 19 серпня. Вибірка репрезентативна для України в цілому і для чотирьох макрорегіонів: Західного, Центрального, Південного і Східного. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованої українськими властями. Всього було опитано 2049 респондентів, що мешкають в усіх областях України та в р. Києві (крім АР Крим), методом особистих інтерв'ю з використанням планшетів (САРІ).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в наступні роки програма "Велике будівництво" буде розширена. У неї хочуть включити реконструкцію мостів та шляхопроводів, пам'яток архітектури та культурних об'єктів, будівництво і відновлення аеропортів.