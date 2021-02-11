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90% процентов ответственности за кризис на энергорынке лежит на НКРЭКУ, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Миллиардные долги на рынке электрической энергии и природного газа стали результатом провальной работы нелегитимного состава регулятора - НКРЭКУ.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко в Facebook.

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"Все эти долги - это результат работы нелегитимного регулятора НКРЭКУ, который должен был быть разогнан еще год назад. Чем больше мы будем держать этих самозванцев у власти - тем в большую бездну будем падать", - заявил Кучеренко.

По его мнению, 90% ответственности за провал на рынке несет именно НКРЭКУ.

"Наглядный пример как работает "независимый" самопровозглашенный регулятор и правительство без министра. На рынке электроэнергии катастрофа такого размера, что мы за 10 лет не распутаем клубок долгов, который создали регулятор с правительством и монобольшинством за 1 год. Гарантированный покупатель - поставщик электроэнергии для населения - за год своего существования накопил почти 35 млрд гривен долгов", - отметил Кучеренко.

Напомним, в середине января НЭК "Укрэнерго" предупредил о рисках отключений из-за нехватки угля на складах государственных ТЭС "Центрэнерго".

По информации экспертов Центра Разумкова, причиной кризиса стала несбалансированная и ошибочная политика регулятора НКРЭКУ.

В центре пояснили, что после запуска рынка в 2019 году, в нормальном режиме он проработал всего 2-3 месяца, после чего НКРЭКУ перевел его на ручной режим регулирования, внедрив целый ряд ограничений. Именно эти ограничения привели к возникновению более 50 млрд грн долгов на энергорынке.

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Новости Украины Алексей КучеренкоЭлектроэнергия
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