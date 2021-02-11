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90% відсотків відповідальності за кризу на енергоринку лежить на НКРЕКП, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Мільярдні борги на ринку електричної енергії й природного газу стали результатом провальної роботи нелегітимного складу регулятора - НКРЕКП.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики й комунальних послуг Олексій Кучеренко в Facebook.

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"Всі ці борги - це результат роботи нелегітимного регулятора НКРЕКП, який мав бути розігнаний ще рік тому. Чим більше ми будемо тримати цих самозванців при владі - тим в більшу прірву будем падати", - заявив Кучеренко.

На його думку, що 90% відповідальності за провал на ринку несе саме НКРЕКП.

"Наглядний приклад як працює "незалежний" самопроголошений регулятор і уряд без міністра. На ринку електроенергії катастрофа такого розміру, що ми за 10 років не розпутаємо клубок боргів, який створили регулятор з урядом і монобільшістю за 1 рік. Гарантований покупець - постачальник електроенергії для населення - за рік свого існування накопичив майже 35 млрд гривень боргів", - зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, в середині січня НЕК "Укренерго" попередило про ризики відключень через брак вугілля на складах державних ТЕС "Центренерго".

За інформацією експертів Центру Разумкова, причиною кризи стала незбалансована і помилкова політика регулятора НКРЕКП.

В центрі пояснили, що після запуску ринку у 2019 році, в нормальному режимі він пропрацював лише 2-3 місяці, після чого НКРЕКП перевів його на ручний режим регулювання, запровадивши цілий ряд обмежень. Саме ці обмеження призвели до виникнення понад 50 млрд грн боргів на енергоринку.

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Новини України Олексій КучеренкоЕлектроенергія
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