Мільярдні борги на ринку електричної енергії й природного газу стали результатом провальної роботи нелегітимного складу регулятора - НКРЕКП.
Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики й комунальних послуг Олексій Кучеренко в Facebook.
"Всі ці борги - це результат роботи нелегітимного регулятора НКРЕКП, який мав бути розігнаний ще рік тому. Чим більше ми будемо тримати цих самозванців при владі - тим в більшу прірву будем падати", - заявив Кучеренко.
На його думку, що 90% відповідальності за провал на ринку несе саме НКРЕКП.
"Наглядний приклад як працює "незалежний" самопроголошений регулятор і уряд без міністра. На ринку електроенергії катастрофа такого розміру, що ми за 10 років не розпутаємо клубок боргів, який створили регулятор з урядом і монобільшістю за 1 рік. Гарантований покупець - постачальник електроенергії для населення - за рік свого існування накопичив майже 35 млрд гривень боргів", - зазначив Кучеренко.
Нагадаємо, в середині січня НЕК "Укренерго" попередило про ризики відключень через брак вугілля на складах державних ТЕС "Центренерго".
За інформацією експертів Центру Разумкова, причиною кризи стала незбалансована і помилкова політика регулятора НКРЕКП.
В центрі пояснили, що після запуску ринку у 2019 році, в нормальному режимі він пропрацював лише 2-3 місяці, після чого НКРЕКП перевів його на ручний режим регулювання, запровадивши цілий ряд обмежень. Саме ці обмеження призвели до виникнення понад 50 млрд грн боргів на енергоринку.