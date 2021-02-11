Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики й комунальних послуг Олексій Кучеренко в Facebook.

"Всі ці борги - це результат роботи нелегітимного регулятора НКРЕКП, який мав бути розігнаний ще рік тому. Чим більше ми будемо тримати цих самозванців при владі - тим в більшу прірву будем падати", - заявив Кучеренко.

На його думку, що 90% відповідальності за провал на ринку несе саме НКРЕКП.

"Наглядний приклад як працює "незалежний" самопроголошений регулятор і уряд без міністра. На ринку електроенергії катастрофа такого розміру, що ми за 10 років не розпутаємо клубок боргів, який створили регулятор з урядом і монобільшістю за 1 рік. Гарантований покупець - постачальник електроенергії для населення - за рік свого існування накопичив майже 35 млрд гривень боргів", - зазначив Кучеренко.