90% процентов ответственности за кризис на энергорынке лежит на НКРЭКУ, - нардеп

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко в Facebook.

"Все эти долги - это результат работы нелегитимного регулятора НКРЭКУ, который должен был быть разогнан еще год назад. Чем больше мы будем держать этих самозванцев у власти - тем в большую бездну будем падать", - заявил Кучеренко.

По его мнению, 90% ответственности за провал на рынке несет именно НКРЭКУ.

"Наглядный пример как работает "независимый" самопровозглашенный регулятор и правительство без министра. На рынке электроэнергии катастрофа такого размера, что мы за 10 лет не распутаем клубок долгов, который создали регулятор с правительством и монобольшинством за 1 год. Гарантированный покупатель - поставщик электроэнергии для населения - за год своего существования накопил почти 35 млрд гривен долгов", - отметил Кучеренко.