UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

90-летняя японка, пережившая бомбардировку Токио: "Мирные люди в городах Украины ни в чем не виноваты"

Автор: Константин Широкун

10 марта Япония вспоминала бомбардировку Токио, которая унесла жизни более 100 000 человек, было уничтожено 270 000 жилых домов. Пережившая эту страшную трагедию Токсико Камея спустя 77 лет с ужасом смотрит кадры разрушенного Мариуполя и других городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan News.

В предрассветные часы 10 марта 1945 года Соединенные Штаты разбомбили столицу Японии. За один день в столице Японии погибло около 100 000 человек. Это событие вошло в историю, как Великий воздушный налет на Токио.

"Безоружные гражданские лица ни в чем не виноваты", — говорит 90-летняя Тосико Камея, пережившая Великий воздушный налет в Токио, в результате которого погибли шесть членов ее семьи.

Камея отмечает, что когда она видит по телевизору кадры российской артиллерии, разрушающей украинские города, мирных жителей, вынужденных эвакуироваться, маленьких детей в полумраке бомбоубежища, напуганных звуками бомбежки, младенцев, умирающих в больнице, она будто возвращается в свое детство и переживает ужасы войны заново. В своем дневнике она пишет стихотворения танка, чтобы выразить сочувствие народу Украины.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину