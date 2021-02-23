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До +9 на западе, но морозы на востоке: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 февраля, в Украине будет переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха в западных и южных регионах поднимется до +9 тепла, однако на севере и востоке страны будут наблюдаться морозы до -13 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных и южных регионах температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +9 тепла, а ночью от -6 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах -12 +1, а ночью столбики термометров опустятся до -12 -2.

В восточных областях температура воздуха днем составит от -13 до +1, а ночью от -13 до -3.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от -4 до 0, а ночью от -7 до -3 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в среду будут снегопады в восьми областях. Ночью температура воздуха опустится до -19.

Также РБК-Украина писало, что потепление продержится минимум до среды, 24 февраля.

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