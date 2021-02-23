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До +9 на заході, але морози на сході: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 23 лютого, в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Вдень температура повітря у західних та південних регіонах підніметься до +9 тепла, однак на півночі та сході країни спостерігатимуться морози до -13 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних та південних регіонах температура повітря вдень буде коливатись від +2 до +9 тепла, а вночі від -6 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде в межах -12 +1, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -12 -2.

У східних областях температура повітря вдень становитиме від -13 до +1, а вночі від -13 до -3.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від -4 до 0, а вночі від -7 до -3 градусів.

Нагадаємо, в синоптики прогнозують, що у середу будуть снігопади у вісьмох областях. Вночі температура повітря опуститься до -19.

Також РБК-Україна писало, що потепління протримається мінімум до середи, 24 лютого.

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