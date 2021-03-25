До +9 на западе и дожди со снегом на востоке: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в областях

В Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму ночью ожидается снег, днем мокрый снег с дождем. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха на западе и в северных областях поднимется до +6+9 днем, ночью -3-6 градусов. В центре Украины +3+6 днем, ночью -1-4. На востоке и юге страны днем столбики термометров покажут +2+4 градуса, в Одесской области до +5, ночью -1+1 на востоке и 0-3 на юге.

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет сухая погода с переменной облачностью. Температура воздуха днем составит +5+7 градусов, ночью -2-4.