До +9 на заході і дощі зі снігом на сході: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в областях

У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму вночі очікується сніг, вдень мокрий сніг з дощем. На решті території країни буде сухо.

Температура повітря на заході і в північних областях підніметься до +6+9, вдень, вночі -3-6 градусів. У центрі України +3+6, вдень, вночі -1-4. На сході і півдні країни вдень стовпчики термометрів покажуть +2+4 градуси, в Одеській області до +5, вночі -1+1 на сході та 0-3 на півдні.

Прогноз в Києві

У столиці в четвер буде суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень становитиме +5+7 градусів, вночі -2-4.