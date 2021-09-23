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Более 9 тысяч человек в мире умерли за сутки от коронавируса

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Четверг 23 сентября 2021 06:37
Более 9 тысяч человек в мире умерли за сутки от коронавируса Фото: Украина заняла 18 место по распространению COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За сутки 9292 человека в мире умерли от коронавируса. По этому показателю Украина на 16 месте в мире и на четвертом - среди европейских стран.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Всего 21 сентября в мире обнаружили 526 929 новых случаев COVID-19.

В частности, в США - 133 620 случаев, в Бразилии - 36 473, в Великобритании - 34 460. Кроме того, в Индии - 31 957 заражений, а в Турции - 28 168.

Украина с 6 754 случаями на 18 месте в мире между Францией и Израилем, а в Европе - седьмая.

Напомним, 21 сентября в Украине зафиксировали 6754 новых случая заболевания коронавирусной болезнью и 105 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2175 человек, выздоровели 2095 человек.

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