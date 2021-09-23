Более 9 тысяч человек в мире умерли за сутки от коронавируса

За сутки 9292 человека в мире умерли от коронавируса. По этому показателю Украина на 16 месте в мире и на четвертом - среди европейских стран.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers .

Всего 21 сентября в мире обнаружили 526 929 новых случаев COVID-19.

В частности, в США - 133 620 случаев, в Бразилии - 36 473, в Великобритании - 34 460. Кроме того, в Индии - 31 957 заражений, а в Турции - 28 168.

Украина с 6 754 случаями на 18 месте в мире между Францией и Израилем, а в Европе - седьмая.