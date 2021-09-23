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Понад 9 тисяч осіб у світі померли за добу від коронавірусу

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Четвер 23 вересня 2021 06:37
Понад 9 тисяч осіб у світі померли за добу від коронавірусу Фото: Україна посіла 18 місце за поширенням COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу 9292 людини у світі померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 16 місці у світі та на четвертому - серед європейських країн.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані сайту Worldometers.

Всього 21 вересня у світі виявили 526 929 нових випадків COVID-19.

Зокрема, у США - 133 620 випадків, у Бразилії - 36 473, у Великій Британії-34 460. Крім того, в Індії - 31 957 заражень, а в Туреччині - 28 168.

Україна з 6 754 випадками на 18 місці у світі між Францією та Ізраїлем, а в Європі - сьома.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні зафіксували 6754 нових випадки захворювання коронавірусною хворобою і 105 летальних випадків, госпіталізували з підозрою на 2175 осіб, видужали 2095 осіб.

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