Понад 9 тисяч осіб у світі померли за добу від коронавірусу

За добу 9292 людини у світі померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 16 місці у світі та на четвертому - серед європейських країн.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані сайту Worldometers .

Всього 21 вересня у світі виявили 526 929 нових випадків COVID-19.

Зокрема, у США - 133 620 випадків, у Бразилії - 36 473, у Великій Британії-34 460. Крім того, в Індії - 31 957 заражень, а в Туреччині - 28 168.

Україна з 6 754 випадками на 18 місці у світі між Францією та Ізраїлем, а в Європі - сьома.