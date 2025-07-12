9 прихованих налаштувань iPhone, які захистять вашу приватність просто зараз

Незважаючи на те, що Apple позиціонує себе як захисника призначених для користувача даних, за замовчуванням iPhone збирає досить багато інформації - від звітів про помилки до поведінки користувача в додатках. Але за бажання все це можна відключити.
РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт MakeUseOf розповідає, які налаштування iOS варто переглянути для підвищення рівня конфіденційності.
За замовчуванням iPhone надсилає в Apple звіти про помилки, дані про використання та іншу статистику. У компанії стверджують, що це допомагає покращувати iOS. Однак, якщо ви не хочете, щоб смартфон ділився такими даними - це легко відключається.
Перейдіть до Налаштувань, Конфіденційність і безпека, Аналітика та поліпшення. Тут вимкніть опцію "Передавати аналітику iPhone".
Додатково варто відключити:
Вимкнення цих функцій не вплине на роботу iPhone.
Багато електронних листів містять пікселі відстеження - мініатюрні елементи, які дають змогу відправнику дізнатися, коли і де було відкрито лист. Це активно використовують маркетологи і спамери.
Функція "Захист конфіденційності в Пошті" від Apple захищає від таких трекерів, приховуючи IP-адресу і завантажуючи контент листів через сервери Apple, а не безпосередньо.
Для активації зайдіть у Налаштування, Пошта, Конфіденційність і ввімкніть "Захищати дії з поштою". Врахуйте, що це не захищає при переході за посиланнями в листі - будьте уважні.
Навіть у заблокованому стані iPhone може відображати прев'ю повідомлень, листів та інших сповіщень, привертаючи увагу сторонніх.
Щоб приховати цю інформацію, перейдіть у Налаштування, Повідомлення, Показ прев'ю та виберіть "Якщо розблоковано" або "Ніколи". Також можна налаштувати відображення сповіщень для конкретних додатків (наприклад, WhatsApp або Повідомлення).
Оновлення iOS і додатків часто містять виправлення вразливостей і поліпшення безпеки. Якщо автоматичні оновлення вимкнені, ви можете не отримати важливі патчі вчасно.
Щоб увімкнути цю функцію:
Так ви завжди будете використовувати найзахищеніші версії iOS і програм.
Багато додатків збирають дані про вашу активність, щоб показувати персоналізовану рекламу. На щастя, Apple дозволяє це обмежити.
Зайдіть у Налаштування, Конфіденційність і безпека, Відстеження і вимкніть "Дозволити застосункам запитувати відстеження". Це заборонить усім новим додаткам доступ до міжсайтового відстеження.
Додатково перейдіть в Apple Реклама (у тому ж розділі) і вимкніть "Персоналізована реклама". Хоча Apple заявляє, що не використовує сторонні трекери, відмова від персоналізації обмежить збір даних навіть усередині фірмових застосунків.
Резервне копіювання даних в iCloud - це зручно, але наскільки захищені ваші копії? Apple пропонує функцію Advanced Data Protection, яка забезпечує наскрізне шифрування більшості даних у хмарі. Це означає, що розшифрувати інформацію зможуть лише ваші довірені пристрої - навіть сама Apple не має доступу до вмісту.
Щоб увімкнути цю функцію:
Без цього ви можете втратити доступ до даних у разі втрати пароля.
Apple ID - це не просто акаунт, а ключ до ваших фотографій, повідомлень, даних про здоров'я, місцезнаходження та платіжної інформації. Якщо хтось отримає доступ до нього - він отримає доступ до всього.
Двофакторна аутентифікація (2FA) - один із найефективніших способів захисту. Навіть якщо зловмисник дізнається ваш пароль, він не зможе увійти без шестизначного коду, відправленого на довірений пристрій.
Перевірте статус 2FA в Налаштуваннях, [ваше ім'я], Пароль і безпека, Двофакторна аутентифікація. Якщо її вимкнено - обов'язково активуйте.
За замовчуванням Safari використовує Google як основну пошукову систему. Це означає, що всі ваші пошукові запити можуть використовуватися для персоналізованої реклами.
Якщо ви хочете мінімізувати стеження:
Додатково в налаштуваннях Safari:
Багато додатків запитують доступ до камери, мікрофона, контактів або геолокації. Іноді це необхідно, але частіше - ні. Перевірка цих дозволів допоможе обмежити збір зайвої інформації.
Зайдіть у Налаштування, Конфіденційність і безпека, потім по черзі відкрийте розділи Геолокація, Камера, Мікрофон, Фото тощо. Подивіться, які додатки мають доступ.
Якщо, наприклад, у застосунку для покупок є доступ до мікрофона - краще його відключити. Також перевірте, чи не встановлено для будь-яких програм "Завжди" в параметрах геолокації - найчастіше достатньо опції "Під час використання".
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