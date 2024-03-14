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До +9 з опадами у більшості регіонів: в яких областях України завтра з'явиться сонце

Фото: погода в Україні 15 березня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Україні прогнозується несуттєве потепління з опадами у більшості регіонів. Сонце варто очікувати у західній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

"П'ятниця очікується найтеплішою в західних областях, до +9+14 градусів, навіть на півдні України градуси очікуються стриманішими, +8+11 градусів", - зазначає синоптик.

У більшості областей температура протягом дня сягатиме +6+9 градусів.

Опади більш ймовірні у центральній частині України, на півдні та сході - дощ, ймовірний мокрий сніг.

На півночі без істотних опадів, а на заході сонячно.

Погода у Києві

У Києві 15-го березня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Найближчої ночі +1+3 градуси, завтра вдень очікується +6+8 градусів.

Загальний прогноз на вихідні

У суботу, 16-го березня, в Україні потепліє. Виключенням можуть стати північні регіони, а також Одеська та Вінницька області.

У неділю, 17 березня, потепліє в більшості областей України, проте в західних областях похолоднішає і пройдуть дощі.

Фото: погода в Україні 15 березня (facebook.com/tala.didenko)

Погода в березні 2024 в Україні

Як раніше розповідав народний синоптик Володимир Деркач, із середини березня 2024 року погода в Україні відрізнятиметься тим, що температура повітря знову опуститься, з'являться опади.

Остання декада місяця буде холодною, можливий мокрий сніг, а температура може впасти до "мінусу". Останні дні першого місяця весни потішать потеплінням, але справжнього весняного тепла ще не буде.

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Погода в Україні