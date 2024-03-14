До +9 с осадками в большинстве регионов: в каких областях Украины завтра появится солнце

Завтра в Украине прогнозируется незначительное потепление с осадками в большинстве регионов. Солнце следует ожидать в западной части страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
"Пятница ожидается самой теплой в западных областях, до +9+14 градусов, даже на юге Украины градусы ожидаются более сдержанными, +8+11 градусов", - отмечает синоптик.
В большинстве областей температура в течение дня будет достигать +6+9 градусов.
Осадки более вероятны в центральной части Украины, на юге и востоке - дождь, мокрый снег.
На севере без существенных осадков, а на западе солнечно.
В Киеве 15 марта осадков не предполагается. Ветер юго-восточный, умеренный. В ближайшую ночь +1+3 градуса, завтра днем ожидается +6+8 градусов.
В субботу, 16 марта, в Украине потеплеет. Исключением могут стать северные регионы, а также Одесская и Винницкая области.
В воскресенье, 17 марта, потеплеет в большинстве областей Украины, однако в западных областях похолодает и пройдут дожди.
Как ранее рассказывал народный синоптик Владимир Деркач, с середины марта 2024 погода в Украине будет отличаться тем, чтотемпература воздуха снова опустится, появятся осадки.
Последняя декада месяца будет холодной, возможен мокрый снег, а температура может упасть до "минуса". Последние дни первого месяца весны обрадуют потеплением, но настоящего весеннего тепла еще не будет.
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