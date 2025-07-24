9 налаштувань безпеки на Android, які варто увімкнути просто зараз

Більшість користувачів упевнені, що контролюють свою цифрову безпеку і добре розуміють ризики, пов'язані з інтернетом, витоком даних та особистою інформацією. Однак навіть якщо ви просунутий користувач, варто ще раз переглянути ключові налаштування безпеки на Android-смартфоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал 9to5Google .

Find My Device (захист, який не ввімкнено за замовчуванням)

Одна з таких функцій - Find My Device (Знайти мій пристрій). Вона дає змогу визначити місце розташування смартфона в разі втрати або крадіжки. Але, всупереч логіці, за замовчуванням ця опція може бути відключена.

Щоб активувати функцію, потрібно:

відкрити або завантажити додаток Find Hub

увійти в Google-акаунт, прив'язаний до пристрою

після цього ви зможете відстежити телефон на карті за останнім місцем розташування або точкою підключення до мережі.

Експерти дивуються, чому ця функція досі не активується автоматично під час першого запуску пристрою.

Захист від крадіжки

Найцікавішою новинкою Android став режим Theft Protection - додатковий захист від крадіжки. Він активується, якщо смартфон вирваний з рук у розблокованому стані. Система автоматично блокує пристрій, щоб зловмисник не зміг отримати доступ до даних.

Функція працює на основі вбудованих датчиків і алгоритмів, що розпізнають різкі рухи. Однак варто враховувати: якщо пристрій просто забрали зі столу, поки він був розблокований, - захист може не спрацювати.

Щоб мінімізувати ризик, рекомендується додатково ввімкнути опцію автоматичного блокування в разі підозрілої активності.

Захист від крадіжки (скріншот: 9to5Google)

Блокування пристрою в автономному режимі

Якщо злодій витягне SIM-карту або відключить інтернет на пристрої, його не можна буде відстежити через "Знайти пристрій". Але в цьому випадку допоможе офлайн-блокування.

Коли функція ввімкнена, телефон автоматично блокується, якщо втрачає підключення до Wi-Fi або мобільної мережі. Розблокувати його можна буде тільки після повторного підключення до мережі та введення PIN-коду.

Блокування пристрою в автономному режимі (скріншот: 9to5Google)

Віддалене блокування

Ще один спосіб захистити свої дані - функція віддаленого блокування. Якщо ви загубили смартфон, можна перейти на сайт android.com/lock, ввести номер телефону, і пристрій миттєво заблокується.

Важливо: телефон має бути підключений до інтернету. Також варто пам'ятати, що ця функція обмежена - нею можна скористатися лише двічі на добу.

Google Play Protect (захист від шкідливих додатків)

Функція Google Play Protect допомагає знаходити підозрілі додатки. Вона автоматично сканує встановлені програми і повідомляє, якщо знайдено потенційно небезпечні.

Як перевірити вручну:

Відкрийте Play Маркет

Натисніть на іконку профілю

Виберіть Play Protect, Сканувати.

Однак захист може не працювати для додатків, встановлених зі сторонніх джерел (F-Droid, Aurora, APK-файли).

Захист від шкідливих додатків (скріншот: 9to5Google)

Приховування паролів, що вводяться

За замовчуванням Android може відображати символи під час введення пароля. Це зручно, але небезпечно. Щоб відключити, зайдіть у Налаштування, Безпека та конфіденційність, Додаткові параметри, Показувати пароль і вимкніть цю опцію.

Режим посиленого блокування

Режим блокування (Lockdown Mode) вимикає можливість розблокування за відбитком пальця або обличчям - тільки PIN або пароль. Це особливо корисно, якщо ви хочете тимчасово вимкнути біометрію (наприклад, під час перетину кордону).

Мінус: режим потрібно вмикати вручну щоразу, коли він потрібен.

Режим посиленого блокування (скріншот: 9to5Google)

Перевірка дозволів додатків

Багато додатків отримують доступ до мікрофона, камери або геолокації - часто без відома користувача. Перейдіть у розділ "Дозволи застосунків" у налаштуваннях і обмежте доступ тим, хто його не заслуговує.

Приховування сповіщень на екрані блокування

Android за замовчуванням показує сповіщення на екрані блокування - включно з кодами двофакторної аутентифікації.

Щоб приховати їх, перейдіть у Налаштування, Повідомлення, Екран блокування. Налаштуйте показ сповіщень для кожного додатка або вимкніть повністю.

Контакти екстреної допомоги

Дивно, але більшість користувачів не налаштовують екстрені контакти. У надзвичайних ситуаціях це може врятувати життя.

Функція дає змогу додати контакти, до яких можна швидко звернутися навіть із заблокованого телефона.