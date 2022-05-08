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Не только 9 мая. В Украине озвучили еще одну причину участившихся обстрелов РФ

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

8 и 9 мая количество обстрелов со стороны российских оккупантов возрастет. Это связано не только с сакральной для президента РФ Владимира Путина датой 9 мая, но и годовщиной его президентства, которая приходится на 7 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко во время телемарафона.

"К сожалению, россияне усиливают обстрелы - в течение прошлой недели, вчера, сегодня. И, наверное, завтра они будут усилены. Это связано не только с 9 мая. Мы все забываем, что 7 мая - день вхождения на президентский престол Владимира Путина. Я думаю, что, кроме 9 мая, много кто хотел сделать ему подарок на годовщину его прихода к власти в Российской Федерации", - сказал он.

Напомним, четвертая инаугурация Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации состоялась 7 мая 2018 года.

Отметим, что эксперты неоднократно заявляли, что из-за отсутствия побед Россия может официально объявить войну Украине. Подробнее об угрозах в ближайшие дни читайте в материале РБК-Украина "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".

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