До 9 мая Путин хочет получить хоть какаю-то "победу" в Украине, - разведка США

Источники в разведке США сообщают, что Россия пересмотрела свою военную стратегию в отношении Украины и намерена сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины. Намеченная дата окончания "успешной" операции – начала мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники в американской разведке сообщают, что президент России Владимир Путин находится под давлением общества и своего окружения из-за отсутствующих громких побед. Потому день 9 мая должен стать для него днем победы в новой войне. Но все источники сходятся на мысли, что Путин намерен устроить парад победы 9 мая независимо от состояния войны, или мирных переговоров.