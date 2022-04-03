RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До 9 травня Путін хоче отримати хоч якусь "перемогу" в Україні, - розвідка США

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Джерела в розвідці США повідомляють, що Росія переглянула свою військову стратегію щодо України і має намір зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України. Намічена дата закінчення "успішної" операції-початку травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела в американській розвідці повідомляють, що президент Росії Володимир Путін перебуває під тиском суспільства і свого оточення через відсутні гучні перемоги. Тому день 9 травня повинен стати для нього днем Перемоги в новій війні. Але всі джерела сходяться на думці, що Путін має намір влаштувати парад Перемоги 9 травня незалежно від стану війни, або мирних переговорів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News