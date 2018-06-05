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9 июня стартует вторая межпарламентская конференция на тему: "Украина, Грузия и Молдова"

НовостиПолитика    05.06.2018 - 12:28
Фото: флаги Грузии, Украины и Молдовы (parliament.ge)
Фото: флаги Грузии, Украины и Молдовы (parliament.ge)

По результатам конференции будет проведен совместный брифинг глав парламентов трех стран

9 июня 2018 года в 8:00 в Киеве стартует вторая межпарламентская конференция на тему: "Украина, Грузия и Молдова: усиление межпарламентского регионального компонента и безопасного сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО". Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной рады Украины.

"К участию в конференции приглашены парламентарии Украины, Грузии, Молдовы и Европейского парламента, представители дипломатических учреждений иностранных стран в Украине, общественные организации, пресса", - говорится в сообщении.

По результатам конференции будет проведен совместный брифинг глав парламентов Грузии, Молдовы и Украины. Также предусмотрено интервью с участниками конференции.

Напомним, 4 июня спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в пятницу, 8 июня 2018 года, в Киеве будет объявлено о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова".

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Теги публикации: Грузия, Молдова, дипломатические отношения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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