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9 червня стартує друга міжпарламентська конференція на тему: "Україна, Грузія і Молдова"

НовиниПолітика    05.06.2018 - 12:28
Фото: прапори Грузії, України і Молдови (parliament.ge)
Фото: прапори Грузії, України і Молдови (parliament.ge)

За результатами конференції буде проведено спільний брифінг глав парламентів трьох країн

9 червня 2018 року о 8:00 у Києві стартує друга міжпарламентська конференція на тему: "Україна, Грузія і Молдова: посилення міжпарламентського компоненту регіонального та безпекового співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС та НАТО". Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної ради України.

"До участі у конференції запрошено парламентаріїв України, Грузії, Молдови та Європейського парламенту, представників дипломатичних установ іноземних країн в Україні, громадських організацій, пресу", - йдеться у повідомленні.

За результатами конференції буде проведено спільний брифінг глав парламентів Грузії, Молдови і України. Також передбачено інтерв’ю з учасниками конференції.

Нагадаємо, 4 червня спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що у п'ятницю, 8 червня 2018 року, у Києві буде оголошено про створення Міжпарламентської асамблеї "Україна-Грузія-Молдова".

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Теги публікації: Грузія, Молдова, дипломатические отношения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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