9 червня стартує друга міжпарламентська конференція на тему: "Україна, Грузія і Молдова"

За результатами конференції буде проведено спільний брифінг глав парламентів трьох країн

9 червня 2018 року о 8:00 у Києві стартує друга міжпарламентська конференція на тему: "Україна, Грузія і Молдова: посилення міжпарламентського компоненту регіонального та безпекового співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС та НАТО". Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної ради України.

"До участі у конференції запрошено парламентаріїв України, Грузії, Молдови та Європейського парламенту, представників дипломатичних установ іноземних країн в Україні, громадських організацій, пресу", - йдеться у повідомленні.

За результатами конференції буде проведено спільний брифінг глав парламентів Грузії, Молдови і України. Також передбачено інтерв’ю з учасниками конференції.

Нагадаємо, 4 червня спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що у п'ятницю, 8 червня 2018 року, у Києві буде оголошено про створення Міжпарламентської асамблеї "Україна-Грузія-Молдова".