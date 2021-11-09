До -9 градусов мороза. Завтра погоду в Украине будет формировать антициклон

Завтра погоду в Украине будет формировать антициклон. Поэтому температура воздуха опустится до -9.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Синоптики предупредили об антициклоне Tilda. Также при отсутствии значительной облачности температурные отметки существенно снизятся.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый.
Температура ночью -4-9 мороза, в южной части от -3 мороза до +2 тепла; днем +3+8 тепла, на Закарпатье до +11.
Напомним, в Украину идет сильное похолодание и снег.