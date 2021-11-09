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До -9 градусів морозу. Завтра погоду в Україні формуватиме антициклон

Автор: Анастасія Рокитна

Завтра погоду в Україні формуватиме антициклон. Тому температура повітря опуститься до -9.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Синоптики попередили про антициклон Tilda. Також за відсутності значної хмарності температурні позначки суттєво знизяться.

Прогноз на завтра

Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий.

Температура вночі -4-9 морозу, у південній частині від -3 морозу до +2 тепла; вдень +3+8 тепла, на Закарпатті до +11.

Нагадаємо, в Україну йде сильне похолодання і сніг.

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