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До -9 градусов мороза: синоптики предупредили о похолодании и снеге в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр предупредил о похолодании в Украине. Завтра температура воздуха опустится до -9 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентр.

Завтра без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой дождь (в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах с мокрым снегом).

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью -4-9 мороза, в западных областях от -3 мороза до +2 тепла; днем +3+8 тепла.

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