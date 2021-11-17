RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До -9 градусів морозу: синоптики попередили про похолодання та сніг в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр попередив про похолодання в Україні. Завтра температура повітря опуститься до -9 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентр.

Завтра без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та у північних областях місцями невеликий дощ (у Чернігівській, Сумській областях та в Карпатах з мокрим снігом).

Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі -4-9 морозу, у західних областях від -3 морозу до +2 тепла; вдень +3+8 тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні