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До 9 градусів тепла, але подекуди пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 20 лютого, вдень в Україні очікується "плюсова" температура. При цьому у деяких областях можливий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі на півдні та Приазов'ї, вдень у західних регіонах, а ввечері у Київській та Житомирській областях дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.

На Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та у південній частині країни вночі 0-5° тепла, вдень 7-9°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с.

Погода у Київській області

В області хмарно з проясненнями. Опади не очікуються, лише ввечері дощ, подекуди з мокрим снігом.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, українців попереджають про значну сніголавинну небезпеку 19-20 лютого, тому у гори краще не ходити.

Окрім того, весну у цьому році прогнозують теплою та ранньою, проте можливі сюрпризи у вигляді "арктичного" повітря.

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