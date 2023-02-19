До 9 градусів тепла, але подекуди пориви вітру: прогноз погоди на завтра

У понеділок, 20 лютого, вдень в Україні очікується "плюсова" температура. При цьому у деяких областях можливий дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Вночі на півдні та Приазов'ї, вдень у західних регіонах, а ввечері у Київській та Житомирській областях дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.
На Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та у південній частині країни вночі 0-5° тепла, вдень 7-9°.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с.
Погода у Київській області
В області хмарно з проясненнями. Опади не очікуються, лише ввечері дощ, подекуди з мокрим снігом.
Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, українців попереджають про значну сніголавинну небезпеку 19-20 лютого, тому у гори краще не ходити.
Окрім того, весну у цьому році прогнозують теплою та ранньою, проте можливі сюрпризи у вигляді "арктичного" повітря.
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