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9 фишек инверторных кондиционеров: вы точно об этом знаете?

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 12:14

Экономичный расход электричества, гибкость настройки параметров и актуальные технологии создания уюта в доме – все это об инверторных кондиционерах. В поисках надежной и долговечной климатической техники выбор таких моделей станет оптимальным – система кондиционирования в полной мере оправдает ваши ожидания.

Мы обратились к специалистам, чтобы узнать особенности кондиционеров инверторного типа и выгоду их покупки. Эксперты торговой сети бытовой техники Eldorado любезно согласились нас проконсультировать.

Долговечность климатической техники

Инверторные устройства существенно отличаются от неинверторных аналогов – высокоточная электроника обеспечивает ряд позитивных моментов, в то же время она и более чувствительна к перепадам напряжения. Поэтому, выбирая достойные варианты в бюджетном сегменте, например, кондиционер Neoclima, заранее позаботьтесь о защите устройства. Сложность в ремонте других моделей также ощутима, поэтому отнеситесь к покупке со всей ответственностью.

Инверторы несколько дороже, зато более экономичны, в них специально заложен больший срок эксплуатации. Такие варианты оптимальны для покупателей, которые ищут устройство для многолетнего и комфортного использования.

Разумное энергопотребление – экономия в будущем

9 фишек инверторных кондиционеров: вы точно об этом знаете?

Инверторы регулируют работу двигателя в зависимости от заданных параметров, поэтому расход электроэнергии у них существенно ниже, чем у традиционных вариантов. Следовательно, планируя, скажем, покупать кондиционеры в Eldorado, заранее изучите информацию о моделях, характеристики, в том числе потребляемой мощности и уровне шума, ценах и марках. Лучше, конечно, отдать предпочтение известным брендам.

За счет минимизации пиковых нагрузок срок службы инверторов в разы превышает показатели других устройств, значит, можно рассчитывать на многолетнюю работу такой климат-техники без существенных финансовых вложений.

Предпочитая инверторные решения, вы облегчите себе выбор и покупку сразу по нескольким критериям:

  • большой ассортимент под разные условия использования;
  • оправданная стоимость, которая обернется экономией в будущем;
  • работа на генерацию прохлады и обогрев;
  • простота в обслуживании и управлении моделью.

ВАЖНО: вес таких кондиционеров достаточно велик, но для большинства покупателей данный параметр второстепенен.

Гибкая настройка параметров

9 фишек инверторных кондиционеров: вы точно об этом знаете?

Инверторы имеют ряд преимуществ:

  • быстрое обеспечение заданной температуры в помещении. Вы погрузитесь в освежающую прохладу или уютное тепло с первых минут запуска;
  • возможность поддержания определенной температуры. Достаточно один раз выбрать оптимальные значения, и аппарат сам скорректирует работу для создания комфортных условий;
  • максимально бесшумная работа. Инверторный кондиционер можно спокойно установить в гостиной, спальне или детской. Даже усиленная эксплуатация прибора будет тихой и незаметной для домочадцев.
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