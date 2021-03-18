9 фішок інверторних кондиціонерів: ви точно про це знаєте?

Економія електроенергії, гнучкість налаштування параметрів роботи й актуальні технології створення затишку вдома – все це про інверторний кондиціонер. У пошуках надійної й довговічної кліматичної техніки вибір таких моделей є оптимальним – тоді система кондиціонування повною мірою виправдає ваші очікування.

Ми звернулися до експертів, щоб дізнатися про особливості кондиціонерів інверторного типу й вигоду їхнього придбання. Фахівці торговельної мережі побутової техніки Eldorado люб’язно погодилися нас проконсультувати.

Довговічність кліматичної техніки

Інверторні пристрої істотно відрізняються від неінверторних аналогів – високоточна електроніка забезпечує низку позитивних моментів, водночас вона чутливіша до перепадів напруги. Так, обираючи гідний варіант із бюджетного сегмента, наприклад, кондиціонер neoclima, заздалегідь подбайте про захист апарата від потенційних проблем.

Ремонт інших моделей також достатньо складний, тому поставтеся до придбання техніки з усією відповідальністю. Інвертори дещо дорожчі, проте й економічніші, плюс там закладений більший термін експлуатації. Такі варіанти оптимальні для покупців, які шукають пристрої для багаторічного й комфортного використання.

Раціональне енергоспоживання – економія в майбутньому

Інвертори регулюють роботу двигуна залежно від заданих параметрів, тому електроенергії витрачається менше, ніж у традиційних варіантів. Отже, плануючи, скажімо, купувати кондиціонери в Eldorado, заздалегідь вивчіть інформацію про моделі, характеристики, в тому числі споживаної потужності і рівні шуму, цінах і марках. Краще, звичайно, віддати перевагу відомим брендам.

Завдяки мінімізації пікових навантажень термін служби інверторів у рази перевищує показники традиційних апаратів, отже, можна розраховувати на багаторічну роботу кондиціонера без істотних фінансових інвестицій.

Якщо надасте перевагу інверторним рішенням, то полегшите собі вибір і купівлю відразу за кількома критеріями:

великий асортимент під різні умови використання;

виправдана вартість, що обертається економією в майбутньому;

робота на генерацію прохолоди та обігрів;

легкість в обслуговуванні та керуванні моделлю.

ВАЖЛИВО: вага таких кондиціонерів досить велика, але для більшості покупців цей параметр другорядний.

Гнучке налаштування параметрів

Інвертори мають низку переваг: