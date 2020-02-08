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С 9 февраля изменятся правила пересечения детьми админграницы с Крымом

Новости » Политика     08.02.2020 - 08:16
С 9 февраля изменятся правила пересечения детьми админграницы с Крымом
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Дети в возрасте с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины

завтра, 9 февраля, вступают в силу изменения в порядке пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Как отмечается, дети в возрасте с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карточки) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, в которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ.

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для них въезд в Крым (речь о тех, кто уехал с полуострова накануне и сейчас возвращается) будет возможным в сопровождении только одного из родителей.

Отметим, что до 19 февраля въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Напомним, в Госпогранслужбе анонсировали изменения, которые касаются выезда с временно оккупированной территории Украины в'езду в нее детей с украинским гражданством до 16 лет.

Напомним, 19 декабря на временном контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" на границе Херсонской области и оккупированного Крыма, открыли сервисную зону.

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