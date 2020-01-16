В феврале изменится порядок пересечения админграницы с Крымом

С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения, которые касаются выезда с временно оккупированной территории Украины и въезда в нее детей с украинским гражданством до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно изменениям, с 9 февраля выезд на ТОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых. В таких случаях наличие второго из родителей или поручений от него не обязательно.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об учебе этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на оккупированную территорию граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при условии предъявления справки, выданной территориальным органом ДМС.

Выезд осуществляется при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Напомним, 19 декабря, на временном контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", на границе Херсонской области и оккупированного Крыма, открыли сервисную зону.