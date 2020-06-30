8P Online Edition: про интернет-маркетинг из любой точки земного шара

Как узнать о трендах интернет-маркетинга, увеличить конверсию покупателей с сайта и подняться в топ выдачи не выходя из дома?

Это было бы похоже на кликбейтный заголовок, если бы не первая 8P Online Edition (9-10 июля)!

Почему участие в конференции будет ценным для вас?

Отдельные дни для специалистов и владельцев бизнеса;

Доклады про SEO, PPC, Веб-аналитику, Business и Digital;

Специально для 8Р спикеры подготовят свои кейсы продвижения в онлайне;

Вся полученная информация практически применима и вы сможете масштабировать её под свой бизнес;

Присоединиться можно из любой точки земного шара, а после конференции вы получите все видео и презентации докладов.

Как это будет?

Команда 8Р со всей строгостью подходит к отбору спикеров, а значит разговоров про успешный успех не будет. Организаторы умело соединяют в программе всеми любимых докладчиков и не боятся открывать новые имена.

Первые спикеры 8P Online Edition:

Дмитрий Деркач, Co-Founder Планета Кіно;

Андрей Шатырко, Основатель Shatyrko Agency;

Михаил Шакин, Автор Shakin.ru;

Андрей Осипов, CEO Школа веб-аналитики;

Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse;

Константин Найчуков, Эксперт по работе с платным трафиком eLama;

Павел Козлов, Co-Founder MegaDoc;

Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department Netpeak;

Константин Червяков, CCO Ringostat и многие другие!

Присоединяйтесь: участие+видеозаписи 8P Online Edition стоит всего 500 грн.

Но при покупке билета на 8P 2020 (29 августа) вы получите участие в 8P Online в подарок!

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Организаторы — Netpeak и Octopus Events.