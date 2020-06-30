8P Online Edition: про інтернет-маркетинг з будь-якої точки Землі

Як дізнатися про тренди інтернет-маркетингу, збільшити конверсію покупців з сайту та піднятися в топ видачі не виходячи з дому?

Це було б схоже на клікбейтний заголовок, якби не перша 8P Online Edition (9-10 липня)!

Чому участь у конференції буде цінною для вас?

Окремі дні для спеціалістів і власників бізнесу;

Лекції про SEO, PPC, Веб-аналітику, Business і Digital;

Спеціально для 8Р спікери підготують свої кейси просування в онлайні;

Уся отримана інформація практично застосовна і ви зможете масштабувати її під свій бізнес;

Приєднатися можна з будь-якої точки Землі, а після конференції ви отримаєте всі відео та презентації спікерів.

Як це буде?

Команда 8Р з усією строгістю підходить до відбору спікерів, а значить розмов про успішний успіх не буде. Організатори вміло поєднують у програмі всіма улюблених доповідачів і не бояться відкривати нові імена.

Перші спікери 8P Online Edition:

Дмитро Деркач, Co-Founder Планета Кіно;

Андрій Шатирко, Засновник Shatyrko Agency;

Михайло Шакін, Автор Shakin.ru;

Андрій Осипов, CEO Школа веб-аналітики;

Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse;

Костянтин Найчуков, Експерт по роботі з платним трафіком eLama;

Павло Козлов, Co-Founder MegaDoc;

Юрій Грузинський, Head of Enterprise Department Netpeak;

Костянтин Червяков, CCO Ringostat і багато інших!

Приєднуйтесь: участь + відеозаписи 8P Online Edition коштують усього 500 грн.

Але якщо ви придбаєте квиток на 8P 2020 (29 серпня), то отримаєте участь у 8P Online в подарунок!

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Організатори — Netpeak і Octopus Events.