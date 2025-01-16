До 84% зарплати. Де українці найбільше витрачають на оренду і які зараз ціни на житло

Вартість оренди однокімнатних квартир за останні пів року зросла у шести містах України, а от знизилась - у двох. Найбільше ціни підскочили в Івано-Франківську - на 16%.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, як змінилась вартість оренду і які зараз ціни у різних містах.
Лідером зі здорожчання житла для за останні пів року став Івано-Франківськ. Ціни на однокімнатні квартири піднялись на 16%, їх зараз здають за 14 тисяч гривень. Двокімнатні квартири подорожчали на 25%, вони коштують 16 900 гривень на місяць. Вартість трикімнатних квартир не змінилась, їх теж здають за 16 900 гривень.
На 13% підскочили ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі й на 6% на двокімнатні. Зараз їх там здають за 8 тисяч і 10 600 гривень, відповідно. А от вартість трикімнатних квартир знизилась на 16%, тепер вони коштують 15 тисяч гривень.
У Львові оренда зросла на всі види квартир. Однокімнатні подорожчали на 9%, їх здають за 16 900 гривень, двокімнатні - на 6%, вони тепер коштують 19 тисяч гривень, трикімнатні - на 13%, їх ціна досягла 22 600 гривень.
Однокімнатні квартири подорожчали на 5% у Хмельницькому, їх здають тепер за 10 тисяч гривень, двокімнатні злетіли у ціні на 10% до 11 тисяч гривень за місяць. Вартість трикімнатних квартир не змінилась - 12 тисяч гривень.
Ціни на оренду одно- і двокімнатних квартир у Вінниці практично зрівнялась, таке житло зараз коштує 12 тисяч і 12,1 тисячі гривень, оскільки перші подорожчали на 4%, а другі впали у ціні на 3%. Трикімнатні залишились без змін - 14 500 гривень.
У Києві подорожчали лише однокімнатні квартири на 1%, зараз вони коштують 16 тисяч гривень, ціни на двокімнатні не змінились - 23 тисячі гривень. Трикімнатні подешевшали на 3%, їх здають за 39 700 гривень.
Однокімнатні квартири подешевшали на 9% у Дніпрі та Запоріжжі. В середньому їх здають за 10 тисяч і 5 тисяч гривень, відповідно.
Також на 24% впала вартість двокімнатних квартир у Дніпрі, зараз вони коштують 13 600 гривень, а у Запоріжжі цей тип житла подешевшав на 14% і тепер ціна становить 6 тисяч гривень на місяць. Вартість двокімнатних квартир знизилась і в Харкові на 4%, там їх здають за 5 750 гривень.
Трикімнатні квартири, окрім вже згаданого Києва, подешевшали у Харкові, Одесі і Дніпрі - на 11%,16 і 17%, відповідно. Зараз їх оренда коштує 8 тисяч, і по 15 тисяч гривень, відповідно.
Найдорожче оренда обходиться жителям Ужгорода. Витрати на однокімнатну квартиру дорівнюють 84% заробітної плати. На другому місці Луцьк із показником 79%, на третьому - Львів, тут витрати становлять 74%. У першу п'ятірку також входять Київ із показником 66% та Івано-Франківськ - 65%.
Найменший відсоток зарплати йде на оренду однокімнатної квартири у жителів Херсону - 15%. Харків'яни витрачають 20%, жителі Миколаєва і Запоріжжя - 27% і 28%, відповідно.
Даних про окуповані території немає.
Раніше ми розповідали про те, що за друге півріччя 2024 року у семи містах виросли ціни на однокімнатні квартири. Найбільше вони подорожчали у Житомирі - на 8%, в Ужгороді - на 7%, у Львові, Черкасах, Рівному і Чернігові - на 3%, у Хмельницькому - на 1%.
Читайте також про те, що за останні пів року в Україні подешевшало житло у новобудовах. Найбільше ціни впали у Запоріжжі - на 12%, Ужгороді - на 11% та Харкові - на 10%. Вартість нерухомості на первинному ринку знизилась і у Львові на 4%, зараз там 1 кв. м продають за 1300 доларів - але це найвища ціна в Україні.
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