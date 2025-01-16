До 84% зарплаты. Где украинцы больше всего тратят на аренду и какие сейчас цены на жилье

Стоимость аренды однокомнатных квартир за последние полгода выросла в шести городах Украины, а вот снизилась - в двух. Больше всего цены подскочили в Ивано-Франковске - на 16%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, как изменилась стоимость аренды и какие сейчас цены в разных городах.
Лидером по подорожанию жилья для за последние полгода стал Ивано-Франковск. Цены на однокомнатные квартиры поднялись на 16%, их сейчас сдают за 14 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры подорожали на 25%, они стоят 16 900 гривен в месяц. Стоимость трехкомнатных квартир не изменилась, их тоже сдают за 16 900 гривен.
На 13% подскочили цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе и на 6% на двухкомнатные. Сейчас их там сдают за 8 тысяч и 10 600 гривен, соответственно. А вот стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 16%, теперь они стоят 15 тысяч гривен.
Во Львове аренда выросла на все виды квартир. Однокомнатные подорожали на 9%, их сдают за 16 900 гривен, двухкомнатные - на 6%, они теперь стоят 19 тысяч гривен, трехкомнатные - на 13%, их цена достигла 22 600 гривен.
Однокомнатные квартиры подорожали на 5% в Хмельницком, их сдают за 10 тысяч гривен, двухкомнатные взлетели в цене на 10% до 11 тысяч гривен за месяц. Стоимость трехкомнатных квартир не изменилась - 12 тысяч гривен.
Цены на аренду одно- и двухкомнатных квартир в Виннице практически сравнялась, сейчас такое жилье стоит 12 тысяч и 12,1 тысячи гривен, поскольку первые подорожали на 4%, а вторые упали в цене на 3%. Трехкомнатные остались без изменений - 14 500 гривен.
В Киеве подорожали только однокомнатные квартиры на 1%, сейчас они стоят 16 тысяч гривен, цены на двухкомнатные не изменились - 23 тысячи гривен. Трехкомнатные подешевели на 3%, их сдают за 39 700 гривен.
Однокомнатные квартиры подешевели на 9% в Днепре и Запорожье. В среднем их сдают за 10 тысяч и 5 тысяч гривен, соответственно.
Также на 24% упала стоимость двухкомнатных квартир в Днепре, сейчас они стоят 13 600 гривен, а в Запорожье этот тип жилья подешевел на 14% и теперь цена составляет 6 тысяч гривен в месяц. Стоимость двухкомнатных квартир снизилась и в Харькове на 4%, там их сдают за 5 750 гривен.
Трехкомнатные квартиры, кроме уже упомянутого Киева, подешевели в Харькове, Одессе и Днепре - на 11%,16 и 17%, соответственно. Сейчас их аренда стоит 8 тысяч, и по 15 тысяч гривен, соответственно.
Дороже всего аренда обходится жителям Ужгорода. Расходы на однокомнатную квартиру равны 84% заработной платы. На втором месте Луцк с показателем 79%, на третьем - Львов, здесь расходы составляют 74%. В первую пятерку также входят Киев с показателем 66% и Ивано-Франковск - 65%.
Наименьший процент зарплаты уходит на аренду однокомнатной квартиры у жителей Херсона - 15%. Харьковчане тратят 20%, жители Николаева и Запорожья - 27% и 28%, соответственно.
Данных об оккупированных территориях нет.
Ранее мы рассказывали о том, что за второе полугодие 2024 года в семи городах выросли цены на однокомнатные квартиры. Больше всего они подорожали в Житомире - на 8%, в Ужгороде - на 7%, во Львове, Черкассах, Ровно и Чернигове - на 3%, в Хмельницком - на 1%.
Читайте также о том, что за последние полгода в Украине подешевело жилье в новостройках. Больше всего цены упали в Запорожье - на 12%, Ужгороде - на 11% и Харькове - на 10%. Стоимость недвижимости на первичном рынке снизилась и во Львове на 4%, сейчас там 1 кв. м продают за 1300 долларов - но это самая высокая цена в Украине.
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