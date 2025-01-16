До 84% зарплаты. Где украинцы больше всего тратят на аренду и какие сейчас цены на жилье

Где подорожала аренда жилья

Лидером по подорожанию жилья для за последние полгода стал Ивано-Франковск. Цены на однокомнатные квартиры поднялись на 16%, их сейчас сдают за 14 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры подорожали на 25%, они стоят 16 900 гривен в месяц. Стоимость трехкомнатных квартир не изменилась, их тоже сдают за 16 900 гривен.

На 13% подскочили цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе и на 6% на двухкомнатные. Сейчас их там сдают за 8 тысяч и 10 600 гривен, соответственно. А вот стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 16%, теперь они стоят 15 тысяч гривен.

Во Львове аренда выросла на все виды квартир. Однокомнатные подорожали на 9%, их сдают за 16 900 гривен, двухкомнатные - на 6%, они теперь стоят 19 тысяч гривен, трехкомнатные - на 13%, их цена достигла 22 600 гривен.

Однокомнатные квартиры подорожали на 5% в Хмельницком, их сдают за 10 тысяч гривен, двухкомнатные взлетели в цене на 10% до 11 тысяч гривен за месяц. Стоимость трехкомнатных квартир не изменилась - 12 тысяч гривен.

Цены на аренду одно- и двухкомнатных квартир в Виннице практически сравнялась, сейчас такое жилье стоит 12 тысяч и 12,1 тысячи гривен, поскольку первые подорожали на 4%, а вторые упали в цене на 3%. Трехкомнатные остались без изменений - 14 500 гривен.

В Киеве подорожали только однокомнатные квартиры на 1%, сейчас они стоят 16 тысяч гривен, цены на двухкомнатные не изменились - 23 тысячи гривен. Трехкомнатные подешевели на 3%, их сдают за 39 700 гривен.

Какие цены на аренду жилья в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

В каких городах стоимость аренды снизилась

Однокомнатные квартиры подешевели на 9% в Днепре и Запорожье. В среднем их сдают за 10 тысяч и 5 тысяч гривен, соответственно.

Также на 24% упала стоимость двухкомнатных квартир в Днепре, сейчас они стоят 13 600 гривен, а в Запорожье этот тип жилья подешевел на 14% и теперь цена составляет 6 тысяч гривен в месяц. Стоимость двухкомнатных квартир снизилась и в Харькове на 4%, там их сдают за 5 750 гривен.

Трехкомнатные квартиры, кроме уже упомянутого Киева, подешевели в Харькове, Одессе и Днепре - на 11%,16 и 17%, соответственно. Сейчас их аренда стоит 8 тысяч, и по 15 тысяч гривен, соответственно.

Скольким годам аренды равна стоимость квартиры (скриншот сайта ЛУН)

Сколько процентов зарплаты украинцы тратят на аренду жилья

Дороже всего аренда обходится жителям Ужгорода. Расходы на однокомнатную квартиру равны 84% заработной платы. На втором месте Луцк с показателем 79%, на третьем - Львов, здесь расходы составляют 74%. В первую пятерку также входят Киев с показателем 66% и Ивано-Франковск - 65%.

Наименьший процент зарплаты уходит на аренду однокомнатной квартиры у жителей Херсона - 15%. Харьковчане тратят 20%, жители Николаева и Запорожья - 27% и 28%, соответственно.

Данных об оккупированных территориях нет.

Какой процент зарплаты украинцы отдают за аренду жилья (скриншот сайта ЛУН)