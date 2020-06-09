Почти 82% клиентов рассчитались с "Харьковгоргазом" за доставку в мае

В мае за доставку газа вовремя рассчитались 82% бытовых потребителей АО "Харьковгоргаз". Снижение платежей негативно влияет на работу газораспределительной системы города.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Оплата за доставку газа - это средства, которые тратятся на работу аварийной газовой службы, ремонты газораспределительной системы, обследование газопроводов, поддержания давления газа в сетях, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций, замену изношенных участков газопроводов и тому подобное. Даже в период карантина "Харьковгоргаз" продолжает непрерывно работать для обеспечения бесперебойной и безаварийной доставки газа потребителям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что менеджеры Центра обслуживания клиентов на время карантина работают дистанционно и предоставляют клиентам более двух тысяч консультаций в день по телефону 067-01-07-104. По этому же номеру потребители могут осуществить экспресс-регистрацию Личного кабинета.

"Напомним, что загрузить онлайн-счет за доставку газа и дистанционно оплатить услуги можно в Личном кабинете на сайте 104.ua, с помощью чат-бота Viber 7104ua и через мобильные приложения 104Mobile или 104 MobileLight. Газовая компания благодарит всех своих клиентов, которые нашли возможность и своевременно рассчитались за доставку газа, сделав свой вклад в безопасность газораспределительной системы города", - говорится в сообщении.