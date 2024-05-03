За 800 днів повномасштабної війни від обстрілів ТЕС ДТЕК було поранено 51 енергетика, 3 загинуло

"Українська енергетика була ціллю росії ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли була атакована окупована нині Луганська ТЕС. Залишається енергетика пріоритетною ціллю і зараз, адже з лютого 2022 року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані майже 180 разів. Якщо усереднити, це фактично по одній атаці на одну ТЕС компанії кожні 4,4 дні війни", - пояснив він.

За словами Салєєва, через атаки росії під час виконання своїх професійних обов’язків на теплоелектростанціях було поранено 51 працівника, троє енергетиків загинуло.

"Лише тиждень тому двоє наших енергетиків постраждало від чергового масованого обстрілу ворога. На щастя, живі", - зазначив він.

Нагадаємо, під час масованих атак росії 22 і 29 березня, 11 та 27 квітня було пошкоджено або знищено понад 80% теплової генерації ДТЕК.