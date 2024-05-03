За 800 дней полномасштабной войны от обстрелов ТЭС ДТЭК был ранен 51 энергетик, 3 погибли

"Украинская энергетика была целью России еще за несколько дней до полномасштабного вторжения, когда была атакована оккупированная ныне Луганская ТЭС. Остается энергетика приоритетной целью и сейчас, ведь с февраля 2022 только теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы почти 180 раз. одной атаке на одну ТЭС компании каждые 4,4 дня войны", – пояснил он.

По словам Салеева, из-за атак россии во время выполнения своих профессиональных обязанностей на теплоэлектростанциях был ранен 51 работник, трое энергетиков погибли.

"Лишь неделю назад двое наших энергетиков пострадали от очередного массированного обстрела врага. К счастью, живы", - отметил он.

Напомним, во время массированных атак россии 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля было повреждено или уничтожено более 80% тепловой генерации ДТЭК.