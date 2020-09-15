Почти 80% украинцев негативно оценили работу Сытника во главе НАБУ

Украинцы негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ. Среди тех, кто определился, 79,3% негативно оценивают работу главы НАБУ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 3-8 сентября этого года.

Согласно результатам опроса, среди тех, кто положительно оценивает работу Артема Сытника на должности директора НАБУ - 16,7%. 19,4% респондентов затруднились с ответом.

Неэффективной деятельность Артема Сытника на должности директора НАБУ по борьбе с коррупцией считают 71,8% украинцев.

Отказ Сытника уходить с должности, несмотря на решение Конституционного суда, не поддерживают 74,7% украинцев.

Напомним, по результатам общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года, самый низкий уровень полной поддержки всех руководителей правоохранительных органов оказался у директора НАБУ Артема Сытника - 1,1%.

Как известно, 28 августа Конституционный суд Украины признал неправомерным назначение Сытника директором НАБУ, однако сам Сытник заявил, что остается директором бюро несмотря на решение суда.