Почти 80 тыс. клиентов "Закарпатгаза" пользуются Личным кабинетом

Почти 80 тыс. закарпатцев зарегистрировались в "Личном кабинете" на сайте 104.ua по состоянию на начало октября 2019 года. По сравнению с 2015 годом, когда сервис был введен, количество регистраций возросло в 17 раз. Об этом сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз".

"Современный мир требует от компаний быть гибкими и максимально клиентоориентированнымы. Для удобства клиентов был создан "Личный кабинет", который позволяет решить много так называемых газовых вопросов, не отходя от ноутбука. То есть человеку не нужно физически приезжать к нам в Центр обслуживания клиентов, тратя время на дорогу и ожидания своей очереди", – прокомментировала руководитель управления клиентского сервиса АО “Закарпатгаз” Татьяна Королович.

В "Личном кабинете" потребитель видит состояние счета, свои персональные данные, может сформировать и распечатать квитанцию, предоставить показатель счетчика, оплатить за потребленный газ онлайн. Также этот сервис позволяет подать заявку на вызов мастера или контролера.

"Я зарегистрировалась в этом сервисе сразу, как он только появился. Мне очень удобно им пользоваться. Здесь даже можно увидеть состояние субсидии. Лично я люблю отслеживать расходы в динамике и в разрезе месяцев. Стоит ли что-то улучшать - даже не знаю, потому что и так все доступно и понятно", – прокомментировала ужгородка Татьяна Хорошилова.

Зарегистрировать личный кабинет можно самостоятельно на сайте компании, или обратиться в Центр обслуживания клиентов, где квалифицированные специалисты быстро окажут помощь. Единственное, что должен знать потребитель на момент регистрации - адрес своей электронной почты, лицевой счет и последние показания счетчика.