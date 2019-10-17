Майже 80 тис. клієнтів "Закарпатгазу" користуються Особистим кабінетом

Майже 80 тис. закарпатців зареєструвалися в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua станом на початок жовтня 2019 року. Порівняно із 2015 роком, коли сервіс було запроваджено, кількість реєстрацій зросла у 17 разів. Про це повідомляє прес-служба АТ "Закарпатгаз".

"Сучасний світ вимагає від компаній бути гнучкими та максимально клієнторієнтованими. Для зручності клієнтів був створений "Особистий кабінет", який дозволяє вирішити багато так званих газових питань, не відходячи від ноутбука. Тобто людині не потрібно фізично приїжджати до нас в Центр обслуговування клієнтів, витрачаючи час на дорогу та очікування своєї черги", – прокоментувала керівниця управління клієнтського сервісу АТ “Закарпатгаз” Тетяна Королович.

У "Особистому кабінеті" споживач бачить стан рахунку, свої персональні дані, може сформувати та роздрукувати квитанцію, надати показник лічильника, сплатити за спожитий газ онлайн. Також цей сервіс дозволяє подати заявку на виклик майстра чи контролера.

"Я зареєструвалася у цьому сервісі одразу, як він тільки з’явився. Мені дуже зручно ним користуватися. Тут навіть можна побачити стан субсидії. Особисто я люблю відслідковувати витрати у динаміці і у розрізі місяців. Чи варто щось покращувати - навіть не знаю, бо і так все доступно та зрозуміло", – прокоментувала ужгородка Тетяна Хорошилова.

Зареєструвати особистий кабінет можна самостійно на сайт компанії, або звернутися у Центр обслуговування клієнтів, де кваліфіковані фахівці швидко нададуть допомогу. Єдине, що має знати споживач на момент реєстрації - адресу своєї електронної скриньки, особовий рахунок та останні показники лічильника.