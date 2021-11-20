80% составляющей тарифов - цена энергоносителей, на которые устанавливает цену Кабмин, - Кличко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в интервью изданию " Цензор.нет ".

Он отметил, что правительство до сих пор не вернуло миллиардные долги общинам.

"Платежки люди получают от городских властей. Но 80% составляющей тарифов - это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ. НКРЭКУ, министерство, Кабмин устанавливает цену на энергоносители. И это ключевая составляющая. На сегодня 2 миллиарда гривен столица выделила, чтобы компенсировать разницу между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая сегодня из-за подорожания газа. Это колоссальные средства! А где возьмут большие средства другие города, у которых нет такой возможности? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что городские головы сделали все от себя зависящее для урегулирования ситуации с тарифами.

"Мы, мэры, сделали все: и договорились, и Меморандум подписали с правительством, "Нефтегазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам. Мы сделали все, чтобы тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения не выросли. А правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы", - подытожил Кличко.