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80% проблем у закупівлях БПЛА можна вирішити на рівні Агенції оборонних закупівель, - експерт

Фото: 80% проблем у закупівлях БПЛА можна вирішити на рівні Агенції оборонних закупівель (фото: RQ-Puma / defense.gov)
Автор: Олександр Мороз

У процедурі закупівель безпілотних систем Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) багато проблем, 80% з яких за бажання можна вирішити на рівні самої агенції, Міноборони та Генштабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з оборонних технологій, екс-радника голови АОЗ Марини Безрукової Максима Музику.

Говорячи про проблеми у закупівлях, Музика назвав першочерговими брак прогнозованості і системності. За його словами, саме ці зміни виробники БПЛА лобіюють перед керманичами відповідних структур.

"Дрон - безпілотна авіаційна система. І головне тут - "система". Системність закупівель, системність застосування мають бути присутні. Зараз в нас до системності прагнуть новостворені сили безпілотних систем, але їм ще треба попрацювати, бо зараз відверто різнобій щодо системного бачення саме в закупівлях. До цього є великі питання", - сказав експерт.

Він повідомив, що затверджений у грудні 2023 року тимчасовий порядок визначення потреб у БПЛА, яким керується у закупівлях АОЗ, потребує змін: "Коли юристи його читають, вони хапаються за голову, бо він написаний некоректно, це неробочий варіант. Так само є багато процедур, які ускладнюють і затримують процедури контрактування".

"Кожний тиждень, кожний місяць затримки контрактування - це тиждень або місяць, коли дронів не буде на фронті. Це потрібно пришвидшувати і робити в середині Міноборони, в середині Агенції, Генштабі. Є люди, які це розуміють. І я сподіваюсь, що вони це зроблять", - сказав Музика.

Він додав, що у 2023 році кількість грошей на дрони вітчизняного виробництва переважала виробничі спроможності. За рік ситуація докорінно змінилась: виробничі потужності збільшились у 3-4 рази, а грошей натомість відчутно більше не стало. Тому вироби умовно поділені на пріоритетні і непріоритетні - до перших належать FPV-дрони і далекобійні дрони.

Нагадаємо, нещодавно з АОЗ звільнили колишнього регіонала Дмитра Волошенкова, він також представляв Україну в НАТО за дорученням керівниці Агенції Марини Безрукової.

​​Скандал навколо Волошенкова не перший для АОЗ. Як раніше повідомляли ЗМІ, тільки за останні тижні стало відомо, що в Агенції досі працює фігурант антикорупційних розслідувань Володимир Пікузо, а також так звана "тендерна королева" УЗ Таїсія Олійник.

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