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Более 80% граждан за то, чтобы украинский был единственным государственным языком

Новина українською →
Украина, Пятница 25 марта 2022 11:42
Более 80% граждан за то, чтобы украинский был единственным государственным языком Фото: украинский язык должен быть единственным государственным, считают 80% граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Беспрецендентное единение общества на фоне войны резко повлияло на отношение к статусу языка. Сегодня абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

С другой стороны за предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня - лишь 7%.

Более 80% граждан за то, чтобы украинский был единственным государственным языком

Как отмечают социологи, в мирное время за придание статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было только треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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