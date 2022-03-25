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Понад 80% громадян за те, щоб українська була єдиною державною мовою

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Україна, П'ятниця 25 березня 2022 11:42
Понад 80% громадян за те, щоб українська була єдиною державною мовою Фото: Українська мова повинна бути єдиною державною, вважають 80% громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Безпрецендентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинуло на ставлення до статусу мови. Сьогодні абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

З іншого боку за надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а сьогодні - лише 7%.

Як зазначають соціологи, у мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали мешканці півдня та сходу. Але навіть у цих регіонах таких було лише третина, а сьогодні їх кількість зменшилась майже вдвічі.

Опитування проведене 19 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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